Почти 124 км новых линий метро ввели в Москве за последние 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 124 километра новых линий метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Программа по удвоению протяженности линий метро, принятая в Москве в 2011 году, реализуется активными темпами: за 10 лет введено 123,6 километра новых линий, 178,5 километра – с учетом запуска Московского центрального кольца (МЦК). А если учитывать два первых маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, то система метрополитена выросла более чем на 300 километров", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за последние 10 лет в Московском метрополитене появились 59 новых станций, с учетом МЦК их число достигает 90. Кроме того, были открыты 11 новых электродепо, пять из которых были реконструированы, а шесть построены с нуля.

"Также <...> построили четыре дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях "Марьина Роща", "Международная" и "Петровско-Разумовская". Кроме того, создана пересадка между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии", – сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве в ближайшие годы появятся три станции метро. Это "Новаторская" Большой кольцевой линии, "Улица Новаторов" и "Улица Строителей" Троицкой линии метро.