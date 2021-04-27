Завершена проходка восьмого тоннеля на первом участке Троицкой линии метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На строящейся Троицкой линии столичного метро специалисты завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, соседний правый тоннель был пройден в середине апреля 2021 года.
"Таким образом, все станции от "Улицы Новаторов" до "Мамырей" включительно уже связаны тоннелями. В настоящее время продолжаются тоннелепроходческие работы от станции "Мамыри" в сторону Коммунарки", – уточнил Бочкарев.
Он также добавил, что длина перегона между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева" составила свыше 2,7 километра. Кроме того, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что трасса тоннеля прошла сквозь древние отложения песков, супесей и глин под слабозастроенной территорией на юго-западе столицы.
Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве в ближайшие годы появятся три станции метро. Это "Новаторская" Большой кольцевой линии, "Улица Новаторов" и "Улица Строителей" Троицкой линии метро.
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