Завершена проходка восьмого тоннеля на первом участке Троицкой линии метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На строящейся Троицкой линии столичного метро специалисты завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, соседний правый тоннель был пройден в середине апреля 2021 года.

"Таким образом, все станции от "Улицы Новаторов" до "Мамырей" включительно уже связаны тоннелями. В настоящее время продолжаются тоннелепроходческие работы от станции "Мамыри" в сторону Коммунарки", – уточнил Бочкарев.

Он также добавил, что длина перегона между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева" составила свыше 2,7 километра. Кроме того, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что трасса тоннеля прошла сквозь древние отложения песков, супесей и глин под слабозастроенной территорией на юго-западе столицы.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве в ближайшие годы появятся три станции метро. Это "Новаторская" Большой кольцевой линии, "Улица Новаторов" и "Улица Строителей" Троицкой линии метро.