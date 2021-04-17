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Город

13:54

В Москве пройден седьмой тоннель Троицкой линии метро

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении проходки седьмого тоннеля Троицкой линии метро. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Перегонный тоннель соединяет станции "Университет дружбы народов" и "Улица Генерала Тюленева".

"Щит "Ольга" проложил тоннель длиной более 2,7 километра в зоне с обилием подземных инженерных коммуникаций", – рассказал представитель мэрии.

По словам Бирюкова, большая часть трассы располагается под ландшафтным заказников "Теплый Стан". Кроме того, на маршруте потребовалось пересечь ручей и реку Очаковку.

Также заммэра Москвы уточнил, что в ближайшее время будет завершена проходка левого перегонного тоннеля. Еще два маршрута прокладываются между станциями "Мамыри" и "Бачуринская".

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в апреле объявил, что в ТиНАО могут открыть еще семь станций метро до 2023 года. Сейчас их в регионе уже восемь.

"Это наш город": москвичам предложили обсудить продление Троицкой линии

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