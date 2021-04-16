Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро готов на 18%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Участок строящейся Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" готов на 18%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на будущей станции "Внуково" продолжается устройство основных конструкций и почти на треть выполнена разработка грунта котлована.

Он добавил, что на второй станции нового участка "Пыхтино" разработка грунта выполнена в полном объеме, также на 30% завершены работы по устройству основных конструкций. Кроме того, там заканчивается вынос инженерных коммуникаций.

Готовность основных конструкций метромоста протяженностью 460 метров на перегоне между будущими станциями "Пыхтино" и "Внуково" оценивается в 93%. Сейчас завершилось бетонирование 21 из 22 пролетных строений метромоста – это более 359 тонн периодической и 280 тонн преднапрягаемой арматуры.

Длина нового участка Калининско-Солнцевской линии метро составит порядка пяти километров, там расположатся две станции – "Пыхтино" и "Внуково". Станция "Внуково" будет подземной, ее полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта.

Ранее сообщалось, что еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка".

