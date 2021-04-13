На пяти станциях московского метро обновят путевые стены

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На станциях метро "Волгоградский проспект", "Водный стадион", "Молодежная", "Речной вокзал" и "Новые Черемушки" обновят путевые стены. Как сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта, работы будут проводится ночью.

"Керамическую плитку заменят на новый более долговечный материал. Станции станут светлее и красивее", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после снятия старой плитки специалисты обновят инженерные коммуникации, спрятанные за стенами. Во время работ станции будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции метро "Улица 1905 года" будет работать с ограничениями с 13 апреля до 26 мая. Москвичам посоветовали пользоваться северным вестибюлем станции (выходы 2 и 3).