Три станции метро появятся на Ленинском проспекте к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Ленинском проспекте в Москве в ближайшие годы появятся три станции метро. Это "Новаторская" Большой кольцевой линии, "Улица Новаторов" и "Улица Строителей" Троицкой линии метро. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Улица Новаторов" расположится вдоль Ленинского проспекта недалеко от пересечения с улицами Удальцовой и Новаторов. Она позволит совершать пересадку на строящуюся станцию "Новаторская" БКЛ. По словам главы ведомства, на базе данных станций появится транспортно-пересадочный узел.

Станция "Улица Строителей" появится на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы отметили, что Троицкая линия метро охватывает более миллиона человек. Новая линия позволит снизить нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро.

Ранее сообщалось, что продление Троицкой линии метрополитена от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии разгрузит действующие ветки метро и пересадочные узлы в центре столицы, а также улучшит транспортное обслуживание таких районов, как Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники.