На Ленинском проспекте создадут транспортно-пересадочный узел

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что между станциями "Улица Новаторов" и "Новаторская" на Ленинском проспекте построят новый транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Там появятся перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта и парковка.

Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной, как и "Новаторская". Один из вестибюлей планируется сделать объединенным для Троицкой линии и Большой кольцевой линии.

"В Обручевском районе в ближайшие годы появится четыре станции метро: две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет в Троицк. Ситуация с доступностью метро в районе радикально изменится в лучшую сторону", – отметил Загрутдинов.

Ранее в Дептрансе рассказали об оформлении новых станций Троицкой линии метро. Там можно будет увидеть граффити с античными образами. Также станции украсят колонны-"галочки", светильник-"турбина", портрет генерала Ивана Тюленева. Кроме того, на некоторых объектах будут красоваться мифические животные и изображения пещер.