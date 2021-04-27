Строительство пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе планируется начать в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Строительство пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе должно стартовать в мае. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"К строительству подземного пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе в районе дома 29 планируем приступить в мае. Пешеходный переход обеспечит безопасное и комфортное пересечение Дмитровского шоссе, железнодорожных путей Савеловского направления Московской железной дороги", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что завершить работы планируется в мае 2022 года.

Подведомственное департаменту строительства ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" объявило конкурс с ограниченным участием в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 29". Прием заявок завершится 17 мая.

Длина тоннеля составит 83,8 метра, ширина – 4 метра, высота – 2,35 метра. Три лестничных схода будут оборудованы для доступа людей на колясках. Также для маломобильных граждан планируется установить три лифта.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории у МЦД-2. Проект охватывает два участка общей площадью 137,59 гектара земли. Территория пересекается в районах Сокол, Коптево, Аэропорт, Тимирязевском, Марьиной Роще, Войковском, Савеловском и Бутырском.