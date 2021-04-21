Пешеходный путепровод "Румянцево" в ТиНАО оснастят комплексными системами безопасности

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

Мосгосэкспертиза согласовала проект оснащения пешеходного путепровода "Румянцево" в ТиНАО комплексными системами безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что пешеходный путепровод находится по адресу деревня Румянцево, Киевское шоссе, поселение Московское. Кроме того, всего в текущем году оснастят системами безопасности 20 пешеходных переходов.

По словам руководителя ведомства Анны Яковлевой, своевременная обновление систем безопасности в столице обеспечивает оперативное реагирование правоохранительных органов на экстренные и чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей планируют выполнить за три года.