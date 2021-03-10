К реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей приступят в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в апреле. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, сообщается на портале мэра и правительства города.
"Предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарной протяженностью более одного километра", – уточнил Загрутдинов.
Как отметил руководитель ведомства, работы планируется закончить за три года.
Рабочие возведут боковые проезды с внутренней и внешней стороны столичной магистрали. Кроме того, планируется устроить левоповоротные съезды с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.
Еще будут возведены правоповоротные съезды с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" и с внутренней стороны на Липецкую улицу при движении в сторону центра города.
В рамках этого проекта будет реконструирована Липецкая улица, где сделают новые съезды и участки для разворота. В общей сложности будет построено семь путепроводов и тоннель.
В конце января сообщалось, что за ближайшие четыре года в Москве планируется построить десять новых мостов. Сейчас идет строительство семи объектов.
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