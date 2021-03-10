К реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей приступят в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в апреле. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, сообщается на портале мэра и правительства города.

"Предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарной протяженностью более одного километра", – уточнил Загрутдинов.

Как отметил руководитель ведомства, работы планируется закончить за три года.

Рабочие возведут боковые проезды с внутренней и внешней стороны столичной магистрали. Кроме того, планируется устроить левоповоротные съезды с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.

Еще будут возведены правоповоротные съезды с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" и с внутренней стороны на Липецкую улицу при движении в сторону центра города.

В рамках этого проекта будет реконструирована Липецкая улица, где сделают новые съезды и участки для разворота. В общей сложности будет построено семь путепроводов и тоннель.

В конце января сообщалось, что за ближайшие четыре года в Москве планируется построить десять новых мостов. Сейчас идет строительство семи объектов.