Развязку МКАД с Липецкой улицей планируют реконструировать за три года

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей планируют выполнить за три года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Мы определили подрядную организацию и практически приступаем к работам на развязке МКАД – Липецкая улица. По контракту они должны быть выполнены в течение трех лет", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
По его словам, специалистам предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе возвести семь путепроводов и тоннель длиной более километра.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, также проектом предусмотрено строительство боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, реконструкция Липецкой улицы с устройством заездов и разворотов, строительство четырех надземных пешеходных переходов.
Ранее Бочкарев сообщал, что реконструкция всех развязок МКАД может быть завершена в 2022–2023 годах. Также он отметил, что в 2021 году будет принято решение о реконструкции развязки МКАД и Щелковского шоссе. Бочкарев отмечал, что в данном вопросе учитываются действия федеральных подразделений, которые контролируют строительство дублера Щелковского шоссе.
В конце января сообщалось, что за ближайшие четыре года в Москве планируется построить десять новых мостов.
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