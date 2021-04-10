Бочкарев рассказал о реконструкции электродепо "Сокол"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Несколько хозяйственных построек, административно-бытовой корпус и отстойно-ремонтный корпус появились в рамках первого пускового комплекса в электродепо "Сокол". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Реконструкция электродепо "Сокол" практически удвоила его мощности: к 24 существующим канавам для отстоя и обслуживания поездов добавили еще 22. Таким образом, депо сможет обслуживать в два раза больше подвижных составов", – цитирует Агентство "Москва" Бочкарева.
Он подчеркнул, что на ночной отстой в депо смогут становиться 30 поездов вместо 15. Кроме того, мощности для ремонта подвижных составов увеличены со 180 составов до 252 в год. Также создано порядка 100 новых рабочих мест. Всего на объекте будут работать более 1,1 тысячи человек.
Ранее Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. По его словам, за последние годы было построено и реконструировано 11 таких заводов.
В Москве после реконструкции открыли электродепо "Сокол"
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