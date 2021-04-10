Собянин открыл электродепо "Сокол" после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. По его словам, за последние годы было построено и реконструировано 11 таких заводов.

Он также добавил, что обновленные электродепо – новые огромные цеха рядом со старыми. Так, на Соколе построили завод по эксплуатации подвижного состава.

"Вторым этапом будет реконструированы действующие корпуса морально и физически уже устаревшие. В целом, конечно, это дает возможность нормально работать обслуживающему персоналу, отдыхать бригадам в административно-бытовых корпусах, делать качественный ремонт подвижного состава и обеспечить безопасность, качество обслуживания москвичей", – рассказал градоначальник.

Мэр столицы отметил, что в рамках программы развития метро построят и реконструируют еще шесть электродепо в ближайшие года.



"Москвичи, наверное, не задумываются, когда заходят утром в помытые, чистые, опрятные вагоны метрополитена, которые всю ночь для них готовят службы вот в таких депо, проводя там текущие работы, капитальные ремонтные работы, делая санитарную обработку так, чтобы в течение дня все это работало как часы", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Оно будет находиться на участке площадью 18,3 гектара.