Собянин открыл электродепо "Сокол" после реконструкции

12:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. По его словам, за последние годы было построено и реконструировано 11 таких заводов.
Он также добавил, что обновленные электродепо – новые огромные цеха рядом со старыми. Так, на Соколе построили завод по эксплуатации подвижного состава.
"Вторым этапом будет реконструированы действующие корпуса морально и физически уже устаревшие. В целом, конечно, это дает возможность нормально работать обслуживающему персоналу, отдыхать бригадам в административно-бытовых корпусах, делать качественный ремонт подвижного состава и обеспечить безопасность, качество обслуживания москвичей", – рассказал градоначальник.
Мэр столицы отметил, что в рамках программы развития метро построят и реконструируют еще шесть электродепо в ближайшие года.
"Москвичи, наверное, не задумываются, когда заходят утром в помытые, чистые, опрятные вагоны метрополитена, которые всю ночь для них готовят службы вот в таких депо, проводя там текущие работы, капитальные ремонтные работы, делая санитарную обработку так, чтобы в течение дня все это работало как часы", – отметил Собянин.
Ранее сообщалось, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Оно будет находиться на участке площадью 18,3 гектара.
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