Электродепо для обслуживания поездов Бирюлевской линии построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара. Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".

По словам Бочкарева, благодаря введению новой линии метро получится разгрузить южные участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Ранее сообщалось, что метромост над Москвой-рекой возведут в составе проектируемой Бирюлевской линии. Она будет пересекаться со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линиями.