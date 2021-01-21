Метромост над Москвой-рекой возведут в составе проектируемой Бирюлевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В составе проектируемой Бирюлевской линии столичного метрополитена возведут метромост над Москвой-рекой. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.
"Проектируемая Бирюлевская линия метрополитена пройдет от тупиков за станцией "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На участке линии между станциями "Батюнино" и "Москворечье" предусматривается строительство метромоста на пересечении с Москвой-рекой", – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что линия пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. По словам Бочкарева, строительство линии позволит улучшить транспортное обслуживание в этих районах.
"Строительство позволит улучшить транспортное обслуживание целого ряда районов южного сектора города, а также кварталов реновации, развивающихся территорий ЗИЛ и тематического парка развлечений "Остров мечты", кроме того, будет заложена возможность продления линии в поселение Рязановское Новомосковского административного округа", – добавил глава Стройкомплекса.
Бирюлевская линия будет пересекаться со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линиями. На линии протяженностью 22,2 километра разместятся 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево".
Ранее заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что строительство Бирюлевской линии Московского метрополитена планируют начать в 2021 году.
По словам Бочкарева, сейчас проект находится на стадии проработки. Бирюлевская линия будет начинаться на территории ЗИЛа. Она имеет большое значение для развития территорий на юге столицы.
"Москва сегодня": что будет со строительством метро в 2021 году
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