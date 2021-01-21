"Активные граждане" обсудят проект Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В проекте "Активный гражданин" начались новые онлайн-обсуждения, посвященные Рублево-Архангельской линии метро, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Общественные обсуждения по проекту строительства метро продлятся до 2 февраля. Москвичи смогут задать консультантам интересующие вопросы, а также внести свои предложения.
"Благодаря появлению новой линии метро улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники – это более 700 тысяч человек. Для жителей этих районов появится альтернативный маршрут для передвижений по городу", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Новую линию с протяженностью 12,65 километра проложат на глубине порядка 30 метров. В нее войдут шесть станций – "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино" и "Липовая аллея".
В будущем Рублево-Архангельскую линию могут соединить с Бирюлевской линией, образовав новый подземный диаметр. Бирюлевская линия будет пересекаться со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линиями.
Ранее заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что строительство Бирюлевской линии Московского метрополитена планируют начать в 2021 году.
По словам Бочкарева, сейчас проект находится на стадии проработки. Бирюлевская линия будет начинаться на территории ЗИЛа. Она имеет большое значение для развития территорий на юге столицы.
"Москва сегодня": что будет со строительством метро в 2021 году
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