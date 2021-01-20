Бирюлевская линия сделает метро доступнее для более чем 700 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новая Бирюлевская линия метро сделает подземку доступнее для более чем 700 тысяч москвичей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она пройдет через семь столичных районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что в столице давно ждут строительства этой линии метро, которая значительно улучшит транспортное обслуживание юга Москвы.
"Пока жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, чтобы добраться до ближайших станций – "Царицына", "Кантемировской" и "Пражской", – вынуждены преодолевать расстояние от 6 до 6,5 километра", – напомнила она.
Княжевская подчеркнула, что с появлением новой линии москвичи получат возможность быстро и с комфортом передвигаться по столице скоростным внеуличным транспортом.
Бирюлевская линия будет пересекаться со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линией. На линии протяженностью 22,2 километра разместятся 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево".
Уточняется, что это рабочие названия, их еще могут изменить. Рядом со станциями организуют велодорожки, пешеходные переходы и парковочные места.
Новую линию проложат на глубине порядка 30 метров. Как подчеркнул замдиректора Института генплана Москвы Игорь Бахирев, специалисты старались выполнить трассировку так, чтобы сохранить сложившуюся среду районов.
Общественные обсуждения по этому проекту начались 20 января, а завершатся 2 февраля. Москвичи могут оставить свои вопросы и пожелания на портале "Активный гражданин".
Отмечается, что жители Бирюлева ждут метро с 1970-х годов, когда на месте бывшего рабочего поселка начали возводить жилые многоэтажные дома. Линию внесли в генплан еще 20 лет назад, однако строительство еще не началось.
Ранее заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что строительство Бирюлевской линии московского метрополитена планируют начать в 2021 году.
По словам Бочкарева, сейчас проект находится на стадии проработки. Бирюлевская линия будет начинаться на территории ЗИЛа. Она имеет большое значение для развития территорий на юге столицы.
"Москва сегодня": что будет со строительством метро в 2021 году
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