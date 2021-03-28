Около 30 станций появится на радиальных линиях метро до конца 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 30 станций планируется построить на радиальных линиях столичного метро до конца 2025 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитие сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем столицы. Главным проектом метростроения на ближайшие годы остается Большая кольцевая линия, однако не меньшее значение для обслуживания как существующих, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Бочкарева.

Вице-мэр отметил, что новые станции откроют как на существующих линиях, так и на новых участках.

"Это и новые участки уже действующих линий – Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, – и отрезки совершенно новых радиусов. По объему работ это почти сопоставимо со строительством Большой кольцевой линии метро", – добавил Бочкарев.

По его словам, в задачи проекта входит обеспечение транспортной доступности для 90 процентов горожан. Уточняется, что за последние 10 лет в городе построили 173 километра линий метрополитена и МЦК, а также 88 станция и 10 электродепо.

Ранее стало известно, что проходка первого щита на Рублево-Архангельской линии метро начнется в ближайшее время. В прокладке тоннеля от проектируемой станции "Карамышевская" в сторону станции "Звенигородская" будет задействован механизированный комплекс "Натали". Длина тоннеля составит 1 664 метра.

