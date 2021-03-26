Территорию около станций МЦД-1 Бескудниково и Дегунино благоустроят

11:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для жителей столичных районов Отрадное, Лианозово, Алтуфьевского и Восточное Дегунино создадут комфортную дорогу до станций МЦД-1. Специалисты благоустроят участок от улицы Хачатуряна до станции Лианозово, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, в рамках проекта будут реконструированы платформы Дегунино и Бескудниково и построена новая – Илимская.
"Планируется создание комфортных условий для подвоза пассажиров к станциям МЦД. Также будут обустроены новые пешеходные маршруты, которых ранее не было, и горожане перестанут испытывать значительные неудобства. Одно из главных преимуществ проекта – это строительство пешеходных переходов через пути, что повысит безопасность пассажиров", – приводятся слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.
Также специалисты обустроят новые остановки общественного транспорта и сделают два внеуличных пешеходных перехода возле станции Лианозово и в районе улицы Зарянова. А пешеходный переход под железнодорожными путями у дома 16, корпуса 6, по Дубнинской улице реконструируют.
Кроме того, вдоль Илимской улицы, Путевого проезда и нескольких Проектируемых проездов обустроят велосипедные дорожки. А около станций Дегунино, Бескудниково и Илимская организуют стоянки для такси и парковки для велосипедов.
Ранее сообщалось, что возобновились работы по благоустройству территории около станции МЦД-2 Щукинская после зимнего перерыва. Специалисты приступили к ремонту лестницы и укладке плитки у дома 17 по улице Маршала Василевского.
Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации. На прилегающей к станции территории планируется убрать воздушные кабельные линии под землю. Для этого проложат 700 метров кабельной канализации. В ходе благоустройства в порядок приведут тротуары, разобьют газон и обустроят плоскостную парковку и стоянку для такси.
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