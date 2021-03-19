Бирюков рассказал, когда начнутся работы по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по программе "Мой район" начнутся в столице тогда, когда на улицах растает снег. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала Москва 24.

"Конечно, как только снег уйдет с наших улиц, мы приступим к проведению этих мероприятий", – сказал он.

Уточняется, что цель данной программы – создать качественную городскую среду для жителей всех муниципальных образований города с учетом их пожеланий.

Ранее заммэра сообщил, что около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники.

Он уточнил, что примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.