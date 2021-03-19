Бирюков заявил, что в 2021 году в Москве отремонтируют около 23 млн кв м дорожного полотна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в текущем году отремонтируют около 23 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в эфире телеканала Москва 24.

"Примерно 23 миллиона квадратных метров асфальтовых покрытий будут отремонтированы в этом году, начиная от дворовых территорий и заканчивая примерно полутора тысячами различных объектов улично-дорожной сети", – сказал он.

По словам Бирюкова, сегодня в Москве эксплуатируются около 120 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Задачей комплекса городского хозяйства является приводить ее в порядок в соответствии с регламентом, сроками износа после ремонта.

Ранее заммэра сообщил, что около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники.

Он уточнил, что примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.