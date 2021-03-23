Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции МЖД Переделкино

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Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов возле станции Переделкино Киевского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что станция находится в столичном районе Ново-Переделкино между станциями Мичуринец и Солнечная. Планируется, что в 2022 году специалисты завершат реконструкцию станции, после которой на месте старой пригородной платформы появится современный городской вокзал с пешеходным переходом через железнодорожные пути. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей к станции территории.

"В частности, предусмотрено строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в створе 1-й улицы Лазенки, который обеспечит переход к поселку Чоботы и свяжет две части района Ново-Переделкино, разделенные железной дорогой", – говорится в сообщении.

Известно, что на привокзальной площади оборудуют заездные карманы, а также установят современные остановки НГПТ (наземного городского пассажирского транспорта). Для подъезда к платформе с северной стороны построят новую дорогу длиной 500 метров с организацией стоянки такси и разворотного кольца для автобусов. С южной стороны проведут реконструкцию 9-й Чоботовской улицы и отстойно-разворотной площадки общественного транспорта с диспетчерским пунктом.

Ранее Сергей Собянин осмотрел результаты реализации первого этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал". По словам мэра, очистные сооружения являются самой невидимой частью работы коммунальщиков, а также принимают половину стоков столицы.

