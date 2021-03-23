Собянин отметил темпы реконструкции Люберецких очистных сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин осмотрел результаты реализации первого этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал".

По словам мэра, очистные сооружения являются самой невидимой частью работы коммунальщиков, а также принимают половину стоков столицы.

"Последние годы много внимания уделяли реконструкции, ремонту, но тем не менее приняли решение о комплексной реконструкции всех очистных сооружений, внедрении самых современных технологий и приступили к этой работе год тому назад. Сегодня уже готова первая очередь, вторая очередь – самая большая – выполнена на 60%", – уточнил градоначальник.

Он также добавил, что специалисты завершат работы по реконструкции в течение 2021–2023 годов. Кроме того, при строительстве новых очистных сооружений применят множество инновационных решений.



Сергей Собянин Это будут новые очистные сооружения с новыми экологическими критериями качества, стандартами. С учетом того, что вокруг живут сотни тысяч людей – жителей Подмосковья и Москвы, конечно, это важный еще и экологический проект.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, важнейшей задачей реконструкции Люберецких очистных сооружений является устранение неприятных запахов, связанных с работой очистных сооружений.

При осмотре работ по модернизации очистных сооружений в Некрасовке Сергей Собянин поздравил специалистов отрасли с Днем работника ЖКХ и вручил им награды. Ряду сотрудников было присвоено звание "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы". Также нескольким работникам вручили почетные грамоты правительства Москвы.

"У нас в городе работают сотни тысяч людей, и все, что вокруг мы видим, так или иначе связано с работой коммунального, жилищного комплекса. Мы ездим по улицам и видим убранные дороги, отремонтированные тротуары, посаженные деревья – все, что сделано работниками жилищно-коммунального хозяйства. Свет, который освещает наш город. Приходим во дворы, которые благоустроены тоже руками работников жилищно-коммунального хозяйства. Все сделано вашими руками. Хотел выразить благодарность от имени москвичей и поздравить", – заявил мэр.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что открытие Юго-Восточной хорды улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы. По словам мэра, транспортная проблема в городе решается за счет нового транспортного каркаса, который включает в себя Северо-Западную хорду, Северо-Восточную хорду, Южную рокаду и Юго-Восточную хорду.