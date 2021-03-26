Около станции МЦД-2 Щукинская возобновились работы по благоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты возобновили работы по благоустройству территории около станции МЦД-2 Щукинская после зимнего перерыва, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, площадь благоустройства составит 1,5 гектара и затронет улицы Маршала Василевского, Щукинскую, Новощукинскую и Академика Бочвара.

"Прошлой осенью на этом участке было начато устройство кабельной канализации. Также привели в порядок подпорную стену протяженностью 150 метров вдоль дома 17 по улице Маршала Василевского и заменили там плиточное покрытие и смотровые люки", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента капитального ремонта.

Специалисты приступили к ремонту лестницы и укладке плитки у дома 17 по улице Маршала Василевского. Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации.

На прилегающей к станции территории планируется убрать воздушные кабельные линии под землю. Для этого проложат 700 метров кабельной канализации.

Как уточняется, станция МЦД-2 Щукинская войдет в крупный ТПУ, в составе которого также будут остановки наземного транспорта и одноименная станция метро.

В ходе благоустройства в порядок приведут тротуары, разобьют газон и обустроят плоскостную парковку и стоянку для такси.

Кроме того, там появятся три линии посадки на общественный транспорт. Остановки объединят в единый комплекс по всей длине каждой линии, которая составляет 30 метров.

Благоустройство также затронет сквер на улице Маршала Василевского. Там выложат гранитную плитку, установят лавочки и урны, приведут в порядок газон и зеленые насаждения, а также установят фонари с энергосберегающими лампами. Памятник маршалу оформят архитектурно-художественной подсветкой.

Завершить работы планируется летом.

В РЖД ранее сообщили, что станцию МЦД-2 Щукинская планируют открыть в июне. Витражное остекление планируется использовать для отделки вестибюлей и лестничных сходов. В переходе будут располагаться кассы с билетопечатающими автоматами и турникеты.

Для удобства маломобильных пассажиров на станции поставят шесть эскалаторов и три лифта. В рамках второго этапа, когда закончат строить вторую платформу, планируется добавить один лифт и два эскалатора. После введения станции поездки станут комфортнее для 168 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево, добавили в департаменте.

