Около станции МЦД-2 Щукинская возобновились работы по благоустройству

07:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты возобновили работы по благоустройству территории около станции МЦД-2 Щукинская после зимнего перерыва, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, площадь благоустройства составит 1,5 гектара и затронет улицы Маршала Василевского, Щукинскую, Новощукинскую и Академика Бочвара.
"Прошлой осенью на этом участке было начато устройство кабельной канализации. Также привели в порядок подпорную стену протяженностью 150 метров вдоль дома 17 по улице Маршала Василевского и заменили там плиточное покрытие и смотровые люки", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента капитального ремонта.
Специалисты приступили к ремонту лестницы и укладке плитки у дома 17 по улице Маршала Василевского. Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации.
На прилегающей к станции территории планируется убрать воздушные кабельные линии под землю. Для этого проложат 700 метров кабельной канализации.
Как уточняется, станция МЦД-2 Щукинская войдет в крупный ТПУ, в составе которого также будут остановки наземного транспорта и одноименная станция метро.
В ходе благоустройства в порядок приведут тротуары, разобьют газон и обустроят плоскостную парковку и стоянку для такси.
Кроме того, там появятся три линии посадки на общественный транспорт. Остановки объединят в единый комплекс по всей длине каждой линии, которая составляет 30 метров.
Благоустройство также затронет сквер на улице Маршала Василевского. Там выложат гранитную плитку, установят лавочки и урны, приведут в порядок газон и зеленые насаждения, а также установят фонари с энергосберегающими лампами. Памятник маршалу оформят архитектурно-художественной подсветкой.
Завершить работы планируется летом.
В РЖД ранее сообщили, что станцию МЦД-2 Щукинская планируют открыть в июне. Витражное остекление планируется использовать для отделки вестибюлей и лестничных сходов. В переходе будут располагаться кассы с билетопечатающими автоматами и турникеты.
Для удобства маломобильных пассажиров на станции поставят шесть эскалаторов и три лифта. В рамках второго этапа, когда закончат строить вторую платформу, планируется добавить один лифт и два эскалатора. После введения станции поездки станут комфортнее для 168 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево, добавили в департаменте.
"Мосгорсправка": МЦД
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