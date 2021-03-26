Бирюлевскую линию метро могут продлить до Щербинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бирюлевскую линию столичного метрополитена в будущем могут продлить до Щербинки, а также в центр города. Об этом сообщил главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

"Если в само Бирюлево мы должны были прийти еще давно, то последние проработки, то, как изменился город сегодня, говорят о том, что эту линию желательно продлить еще и в сторону центра, территории Парка искусств, и тогда Бирюлевская линия становится крайне важной", – рассказал Крестмейн Агентству "Москва".

Он напомнил, что линия проходит через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Восточное Бирюлево и Западное Бирюлево.

"То есть это будет крайне востребованная линия, и в перспективе на следующем этапе она может продлиться на территорию ТиНАО, пройти в районе Щербинки, пересечься с МЦД-2, сделать удобный пересадочный узел и пройти в район поселения Рязановского", – пояснил Крестмейн.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара.

Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".

