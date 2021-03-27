Первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро планируют начать строить в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проходка первого щита на Рублево-Архангельской линии метро начнется в ближайшее время, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году мы хотим выйти на подготовку территории под строительство всех станций Рублево-Архангельской линии метро. Это будет вынос коммуникаций, освобождение площадок, создание строительных городков, подготовка для старта тоннелепроходческих щитов", – отметил Бочкарев, добавив, что данную линию планируется построить в течение трех-четырех лет.

В прокладке тоннеля от проектируемой станции "Карамышевская" в сторону станции "Звенигородская" будет задействован механизированный комплекс "Натали". Старт проходке может быть дан в мае. Длина тоннеля составит 1 664 метра.

Ранее сообщалось, что танции "Карамышевская" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подготовят к запуску с пассажирами в конце марта 2021 года.

