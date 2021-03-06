Три станции северо-восточного участка БКЛ планируют открыть в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение по северо-восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, речь идет о станциях "Рижская", "Сокольники" и "Марьина Роща".

"Я бы оценил готовность северо-восточного участка БКЛ в 60-65%. Дело в то, что эти проценты самые тяжелые, мы где-то до осени будет вести тяжелые подземные работы, подземную выработку. Эти проценты даются тяжело, дальше будет стандартная работая по оснащению", – заявил представитель мэрии.

Бочкарев объяснил, что технику для работ на участке необходимо подавать либо по вертикальным стволам, либо по близлежащим рельсовым путям, что также осложняет процесс.

Отдельно заммэра Москвы рассказал о монтаже самого длинного эскалатора столичного метро. Он появится на станции БКЛ "Марьина Роща", протяженность составить более 130 метров. Монтаж конструкции начнется в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве откроют станцию МЦД-2 Марьина Роща. К строительству этого остановочного пункта приступили в 2020 году, готовность платформы с инфраструктурой составляет 15%.

