Монтаж эскалаторов начался на станции "Сокольники" БКЛ метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро начались работы по монтажу эскалаторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на станции выполнили монолитные работы по устройству платформенной части. Сейчас завершаются работы по отделке гранитной плиткой полов пассажирской зоны. Также строители приступили к монтажу эскалаторов.
Когда монтажные работы завершатся, на станции выполнят декоративно-художественное оформление, посвященное строительству первых станций метро. На светоотражающих панелях потолка разместят фрагменты плакатов тех лет.
Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что в настоящий момент ведется устройство жесткого основания и верхнего строения пути в тоннельных перегонах, прилегающих к станции "Сокольники" БКЛ метро. Работы по возведению основных железобетонных конструкций выполнены на 87%.
Одну из путевых стен и часть потолка превратят в большое декоративное панно в стилистике выдающихся художников и архитекторов-авангардистов. Среди них такие родоначальники русского конструктивизма и супрематизма, как Казимир Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий.
Станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть в этом году. Ее строят на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под улицу Сокольнический Вал, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на действующую станцию "Сокольники" Сокольнической линии.
Как рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сейчас идет строительство основных конструкций станционного комплекса и вестибюлей.
Строительство участка БКЛ метро от "Нижегородской" до "Савеловской" началось в 2015 году. На участке длиной 14 километров расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща".
Готов еще один тоннель на северо-восточном участке БКЛ
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