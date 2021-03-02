Монтаж эскалаторов начался на станции "Сокольники" БКЛ метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро начались работы по монтажу эскалаторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на станции выполнили монолитные работы по устройству платформенной части. Сейчас завершаются работы по отделке гранитной плиткой полов пассажирской зоны. Также строители приступили к монтажу эскалаторов.

Когда монтажные работы завершатся, на станции выполнят декоративно-художественное оформление, посвященное строительству первых станций метро. На светоотражающих панелях потолка разместят фрагменты плакатов тех лет.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что в настоящий момент ведется устройство жесткого основания и верхнего строения пути в тоннельных перегонах, прилегающих к станции "Сокольники" БКЛ метро. Работы по возведению основных железобетонных конструкций выполнены на 87%.

Одну из путевых стен и часть потолка превратят в большое декоративное панно в стилистике выдающихся художников и архитекторов-авангардистов. Среди них такие родоначальники русского конструктивизма и супрематизма, как Казимир Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий.

Станцию "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть в этом году. Ее строят на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под улицу Сокольнический Вал, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на действующую станцию "Сокольники" Сокольнической линии.

Как рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сейчас идет строительство основных конструкций станционного комплекса и вестибюлей.

Строительство участка БКЛ метро от "Нижегородской" до "Савеловской" началось в 2015 году. На участке длиной 14 километров расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща".

