Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ планируют открыть весной

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Станции "Карамышывская" и "Мнёвники" БКЛ метро планируется открыть для пассажиров в марте – апреле, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Станции почти готовы, необходимо увязать несколько технологических вопросов", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что три новые станции БКЛ метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Это станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ.

Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро.

