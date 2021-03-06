Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируют открыть в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что к строительству этого остановочного пункта приступили в 2020 году. По словам Бочкарева, в настоящее время готовность станции составляет 15%.
"В рамках первого этапа для пассажиров возводится платформа с навесом на всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. При этом для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты и эскалаторы", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
Вице-мэр напомнил, что Марина Роща будет расположена между Рижской и Дмитровской станциями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД).
С Марьиной Рощи можно будет пересесть на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и БКЛ, МЦД-4.
Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что три новых современных вокзала на МЦД-2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тысяч человек. Новые станции будут востребованы в том числе и благодаря удобным пересадкам на метро.
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