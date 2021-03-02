Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в районе станции Новохохловская МЦД-2. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Утвержден проект планировки территории вдоль путей МЦД-2 – на участке от Волгоградского проспекта до ТТК. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Площадь проектируемой территории составляет 53,4 гектара. Проектом предусмотрена частичная реконструкция Автомобильного проезда и строительство нового проезда для подвоза пассажиров к станции.

На них обустроят тротуары, три остановки для общественного транспорта и разворотную площадку. В пресс-службе подчеркнули, что на пути от станции до остановок будет оборудован навес, который защитит пассажиров от дождя, снега и солнца.

Также в рамках благоустройства вдоль Новохохловской улицы оборудуют велодорожки общей протяженностью около двух километров, а рядом с одноименной станцией появятся парковочные места и пункт проката велосипедов.

"На перспективу запланировано строительство четырех внеуличных пешеходных переходов, связывающих существующую и проектируемую жилую и общественную застройку по обе стороны от путей МЦД-2", – добавили в пресс-службе.

Ранее Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги. Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути планируют построить в районе дома 22 по улице Киевской. От нового перехода до станции метро "Студенческая" обустроят навесы, защищающие пешеходов от снега и дождя.

