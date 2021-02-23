Рекреационную зону около городского пруда благоустроят в Краснознаменске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Около городского пруда в Краснознаменске появится рекреационная зона. Ее создадут в этом году, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Проект благоустройства территории был представлен главе региона во время рабочего визита.

В ходе работ будут оборудованы пешеходные дорожки, установлено видеонаблюдение, проведено озеленение и освещение. Пруд почистят, неподалеку установят площадку с тренажерами.

"У нас есть концепция, проект благоустройства. Жители тоже могут в нем участвовать. И это будет правильно. Очень важно советоваться с людьми, знать какие они хотят дорожки, скамейки, зоны отдыха, нужно больше спорта или же спокойного отдыха", – высказался по данному вопросу Воробьев.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин подчеркнул, что работы по благоустройству зоны отдыха начнутся после схода снега. По его словам, на месте сделают новый скейтпарк, детскую игровую площадку, а также спортивную площадку.

"Военные городки – маленькие, все концентрируется в одном месте, люди чутко относятся ко всему, что там есть. Задача – привести все в порядок, внести новые элементы, но оставить эти места узнаваемым и любимым горожанами. Мы создаем интерьерность и уют сложившейся инфраструктуры", – добавил директор по архитектуре и градостроительству ООО "Межрегионстрой" Алексей Воробьев.

Он заключил, что данный проект реализуется по инициативе губернатора, который "обращает особое внимание на важность проведения общественных обсуждений проектов и концепций".

Ранее сообщалось, что участок Симоновской набережной – от Крутицкой набережной до улицы Ленинской Слободы – реконструируют. Соответствующий проект был одобрен на заседании градостроительно-земельной комисси.

