В Москве реконструируют Симоновскую набережную

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Симоновской набережной – от Крутицкой набережной до улицы Ленинской Слободы – реконструируют. Соответствующий проект был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова добавила, что в итоге получится создать качественную дорожную инфраструктуру.

В ходе реконструкции построят боковой проезд для обслуживания спорткомплекса "Торпедо", Проектируемый проезд № 1266 и Проектируемый проезд № 1267. Также будут обустроены внутриквартальный проезд рядом с жилыми комплексами и три внеуличных пешеходных перехода.

Реконструкция затронет участок протяженностью порядка 2,6 тысячи квадратных метров. В результате на обновленной набережной появятся новые тротуары, площадки для отдыха и велодорожки. Еще там предусмотрят террасы, площадки летних кафе.

"Городу совместно с девелопером предстоит реализовать один из самых масштабных проектов по реконструкции набережных Москвы-реки", – сказала Пятова.

По ее словам, данный участок может стать интересной точкой притяжения жителей столицы.

Ранее сообщалось, что пешеходная зона появится между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной. Она станет частью нового городского пространства с благоустроенной зоной отдыха.