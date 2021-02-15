В Москве реконструируют Симоновскую набережную

11:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участок Симоновской набережной – от Крутицкой набережной до улицы Ленинской Слободы – реконструируют. Соответствующий проект был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова добавила, что в итоге получится создать качественную дорожную инфраструктуру.
В ходе реконструкции построят боковой проезд для обслуживания спорткомплекса "Торпедо", Проектируемый проезд № 1266 и Проектируемый проезд № 1267. Также будут обустроены внутриквартальный проезд рядом с жилыми комплексами и три внеуличных пешеходных перехода.
Реконструкция затронет участок протяженностью порядка 2,6 тысячи квадратных метров. В результате на обновленной набережной появятся новые тротуары, площадки для отдыха и велодорожки. Еще там предусмотрят террасы, площадки летних кафе.
"Городу совместно с девелопером предстоит реализовать один из самых масштабных проектов по реконструкции набережных Москвы-реки", – сказала Пятова.
По ее словам, данный участок может стать интересной точкой притяжения жителей столицы.
Ранее сообщалось, что пешеходная зона появится между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной. Она станет частью нового городского пространства с благоустроенной зоной отдыха.
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