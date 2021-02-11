Пешеходная зона появится между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной появится пешеходная зона. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что она станет частью нового городского пространства с благоустроенной зоной отдыха.

"Для ее организации мы реконструировали Патриарший мост на участке между Берсеневской и Якиманской набережными, здесь появились амфитеатры, лестничные сходы и лифты. Под самим мостом оборудованы пространства для небольших общественно-культурных центров", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он также рассказал о благоустройстве отрезка Болотной набережной, примыкающего к Патриаршему мосту. Отмечается, что там оборудовали спуск к воде.

Ранее сообщалось, что прогулочная зона и новый причал появятся в Москворечье-Сабурове. Сообщалось, что в рамках работ планируется благоустроить участок от железнодорожного моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отмечал, что реализация этого проекта позволит не только раскрыть потенциал набережной и сформировать комфортное прогулочное пространство в районе Москворечье-Сабурово, но и в целом улучшить городскую среду вдоль Москвы-реки.