Прогулочная зона и новый причал появятся в Москворечье-Сабурове

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" начались обсуждения благоустройства набережной Москвы-реки на участке от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, планируется благоустроить территорию площадью 18,5 гектара. В рамках проекта специалисты высадят деревья, создадут зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также велосипедные и беговые дорожки.
"Реализация этого проекта позволит не только раскрыть потенциал набережной и сформировать комфортное прогулочное пространство в районе Москворечье-Сабурово, но и в целом улучшить городскую среду вдоль Москвы-реки", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Также внимание уделят развитию транспортной инфраструктуры. В районе предлагается построить причал Братеевский Мост, который станет частью перспективного речного маршрута от музея-заповедника "Коломенское" до района Капотня, а между ним и платформой МЦД-2 Москворечье планируется наладить пешеходную связь.
Ранее стало известно, что в Москве в 2021 году займутся реконструкцией Шелепихинской и Карамышевской набережных. На Шелепихинской набережной благоустроят участок от Третьего транспортного кольца до третьего Силикатного проезда. Территорию сделают удобной для прогулок.
Также сообщалось, что на территории Спасского затона появится новая прогулочная зона с благоустроенной набережной. Согласно проекту, планируется создать линейный парк для прогулок, спорта и активного отдыха.
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