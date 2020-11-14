Реконструкцию футбольного стадиона "Москвич" планируют завершить в 2022 году в Москве

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкция столичного футбольного стадиона "Москвич" может завершиться в 2022 году. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что после реконструкции площадь стадиона составит 9 тысяч квадратных метров вместе 1,8 тысячи. Арена будет предназначена для 4,2 тысячи зрителей. Футбольное поле покроют натуральным травяным газоном и установят там системы автоматического полива и обогрева.

Также на стадионе будет четырехэтажное здание футбольной трибуны. Оно расположится в южном секторе. Кроме того, стрелковый тир длиной 25 и 50 метров, раздевалки, спортивные залы, тренерские, комнаты судей, медкабинеты и другие необходимые помещения разместят под трибунами.

Отмечается, что стадион намерены использовать для проведения тренировок, спортивно-массовых мероприятий, а также городских соревнований по легкой атлетике и футболу.

Объект располагается под адресу: Волгоградский проспект, владение 46/15.

Ранее сообщалось, что реконструкцию набережной Марка Шагала в квартале Зиларт на юге столицы завершат в первом квартале 2021 года. На обновленной набережной проведут комплексное благоустройство. Там разместятся кафе в единой конструкции с амфитеатром, кафе-буфет, пункты проката, две детские и локальные спортивные площадки.

