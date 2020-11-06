Реконструкцию набережной Марка Шагала завершат в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Реконструкцию набережной Марка Шагала на территории промзоны ЗИЛ на юге столицы завершат в первом квартале 2021 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Комплексная реконструкция началась в 2019 году. На первом этапе при участии Сергея Собянина открыли пешеходную зону и набережную длиной 670 метров.

Тогда был сформирован естественный берег на протяжении 104 метров, вымощено гранитной плиткой 1,3 гектара тротуаров, устроено 520 метров велодорожек и километр беговых дорожек с мягким покрытием. На территории высадили 274 дерева и 960 кустарников, обустроили 15 тысяч квадратных метров газона. ​

На завершающем этапе ведутся работы по установке пяти павильонов, трех спусков к воде, а также мощение тротуаров, устройство велодорожек и шести велопарковок, укладка беговых дорожек с мягким покрытием.

По словам Бочкарева, все набережные в Москве строятся по новым правилам – со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.

В свою очередь, глава департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что на обновленной набережной проведут комплексное благоустройство. Там разместятся кафе в единой конструкции с амфитеатром, кафе-буфет, пункты проката, две детские и локальные спортивные площадки.

Также на набережной высадят 134 дерева и 395 кустарников, обустроят 1,2 тысячи квадратных метров газона.

Ранее сообщалось, что дополнительную зону отдыха могут организовать на участке парка между Каналом имени Москвы и Левобережной улицей. Проект вынесен на голосование на портале "Активный гражданин". В парке могут появиться новые пешеходные тропы, физкультурные площадки и зоны для спортивных игр.

