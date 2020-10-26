В парке "Левобережный" появится зона для занятий спортом и отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительную зону отдыха могут организовать на участке парка между Каналом имени Москвы и Левобережной улицей столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, проект вынесен на голосование на портале "Активный гражданин". В парке могут появиться новые пешеходные тропы, физкультурные площадки и зоны для спортивных игр.

"Задача города – выявлять территории, которые не задействованы по назначению или утратили свою функцию, и в дальнейшем реорганизовывать такие участки с максимальной пользой, например для занятий спортом и прогулок", – заявила Княжевская.

Голосование на портале "Активный гражданин" продлится до 1 ноября. С помощью специальной формы можно задать вопросы по проекту и передать разработчикам свои пожелания.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Говоровский лес", находящегося в северной части Новомосковского административного округа. Градоначальнику рассказали, что проект разрабатывался при участии местных жителей.

