Собянин оценил благоустройство парка "Говоровский лес" в ТиНАО

14:56
Фото: none.ru
Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Говоровский лес", находящегося в северной части Новомосковского административного округа. Градоначальник также пообщался с местными жителями.
"Сделаем детские площадки. Будет хороший парк. Будете гулять", – сообщил Сергей Собянин при осмотре парка в поселении Московский.
Глава города также поинтересовался у префекта ТиНАО Дмитрия Набокина, обсуждался ли проект благоустройства с местными жителями.
"Мы обсудили с Западным округом, с нашими жителями. Их вполне устраивает", – заявил Набокин.
Проект парка, по словам руководителя "Студии архитектуры живой формы" Олега Дубнова, завершат следующей осенью. "К сентябрю 2021 года работы будут закончены. Мы активно работаем со школами, будут учебные маршруты", – сказал он. Руководитель студии подчеркнул, что здесь появятся две большие детские площадки, места для спорта.
Сергей Собянин напомнил о важности сохранения природного ландшафта. "Аккуратно работайте, чтобы сохранить деревья", – обратил внимание градоначальник.
В пресс-службе мэра и правительства города сообщили, что площадь участка, на котором ведется благоустройство, составляет почти 44 гектара. Работы осуществляются в два этапа. Сейчас окончены работы по расчистке территории, ведется подготовка площадки главного входа с установкой малых архитектурных форм.
В сентябре Сергей Собянин подвел итоги пилотного проекта благоустройства дворов с участием жителей столицы. Работы начнутся после окончательного утверждения проектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: