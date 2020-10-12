Собянин оценил благоустройство парка "Говоровский лес" в ТиНАО

Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Говоровский лес", находящегося в северной части Новомосковского административного округа. Градоначальник также пообщался с местными жителями.

"Сделаем детские площадки. Будет хороший парк. Будете гулять", – сообщил Сергей Собянин при осмотре парка в поселении Московский.

Глава города также поинтересовался у префекта ТиНАО Дмитрия Набокина, обсуждался ли проект благоустройства с местными жителями.

"Мы обсудили с Западным округом, с нашими жителями. Их вполне устраивает", – заявил Набокин.

Проект парка, по словам руководителя "Студии архитектуры живой формы" Олега Дубнова, завершат следующей осенью. "К сентябрю 2021 года работы будут закончены. Мы активно работаем со школами, будут учебные маршруты", – сказал он. Руководитель студии подчеркнул, что здесь появятся две большие детские площадки, места для спорта.

Сергей Собянин напомнил о важности сохранения природного ландшафта. "Аккуратно работайте, чтобы сохранить деревья", – обратил внимание градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства города сообщили, что площадь участка, на котором ведется благоустройство, составляет почти 44 гектара. Работы осуществляются в два этапа. Сейчас окончены работы по расчистке территории, ведется подготовка площадки главного входа с установкой малых архитектурных форм.

В сентябре Сергей Собянин подвел итоги пилотного проекта благоустройства дворов с участием жителей столицы. Работы начнутся после окончательного утверждения проектов.