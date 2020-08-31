Широкие тротуары и детская площадка: как благоустроят территорию у станции "Зюзино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство территории у будущей станции "Зюзино" завершат в 2021 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для удобства пешеходов на улице расширят тротуары и обустроят выделенные полосы для общественного транспорта. Для детей в тихой части улицы обустроят игровую площадку. Дорогу к новой станции будут освещать более 100 фонарей и уличных торшеров.

Отдельное внимание специалисты уделят озеленению территории. Для этого на улице разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона, высадят 35 новых деревьев и более 240 кустарников. Обустроят и цветники, площадь которых составит почти 440 квадратных метров.

На улице в том числе установят пять современных остановочных павильонов. А на пересечении улиц Каховки и Перекопской оборудуют большую детскую площадку с игровыми комплексами, песочницей, качелями и лавочками для отдыха. Ее площадь составит около 500 квадратных метров.

"Деревянные игровые комплексы, которые также установят на площадке, способствуют развитию фантазии у детей, вдохновляют их придумывать различные сюжеты для игр. Центральная часть такого комплекса – беседка, стилизованная под лесную избушку с дверью и окошком. На площадке появятся также балансировочные тренажеры – кочки и бревна", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

Станция "Зюзино" запроектирована с двумя подземными вестибюлями. Протяженность южного участка БКЛ от станции метро "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" составит семь километров, на нем разместятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Предполагается, что строительство завершат в следующем году.

