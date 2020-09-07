Собянин подвел итоги пилотного проекта благоустройства дворов с участием жителей столицы

Фото: vk.com/mossobyanin

Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве, сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Проект благоустройства, к которому мы решили привлечь жителей многоэтажек, стартовал в феврале. В пилоте участвовали пять дворов в районах Бибирево, Лосиноостровском, Кузьминки, Марьино, Рязанском", – отметил мэр.

По его словам, архитекторы старались воплотить в проектах пожелания жителей. К примеру, на улице Коненкова москвичи просили сделать двор, который будет интересен для любого возраста. Специалисты продумали площадки для любителей спорта, отдельно – для детей и подростков, а в центральной части – большой навес для настольных игр.

Презентация прошла в прошлую субботу. Собянин добавил, что горожане уже высказали свои замечания. Работы начнутся после окончательного утверждения проектов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северного и планах по его развитию. По его словам, район в последнее время заметно преображается, в том числе благодаря развитию транспортной инфраструктуры и программе реновации.