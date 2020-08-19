Собянин рассказал о планах комплексного развития района Северный

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северного и планах по его развитию на встрече с местными жителями. По его словам, район в последнее время заметно преображается, в том числе благодаря развитию транспортной инфраструктуры и программе реновации.

"Район Северный неплохо развивается в последние годы. Достаточно активное развитие и транспортной коммуникации: дорога, эстакада, МЦД. Достраивается Долгопрудная (станция МЦД-1. – Прим. ред.), Новодачная построена и введена – вокзал по сути дела. Железнодорожники обещают до конца года тоже ее (станцию Долгопрудная. – Прим. ред.) достроить", – рассказал мэр.

Он отметил, что специалисты на МЦД-1 также обновили подвижной состав. Для жителей района также было реконструировано Дмитровское шоссе – от МКАД до границ с Московской областью. Были приведены в порядок в том числе местные улицы и проезды.

В районе активно развивается и программа реновации. В новые дома по программе из четырех пятиэтажек переедут 682 семьи. Для организации расселения были подобраны четыре стартовые площадки.

Собянин также напомнил, что в настоящее время в районе ведутся работы по возведению станции метро "Физтех". Под ее строительство выбрана площадка на Дмитровском шоссе в районе пересечения с бульваром Академика Ландау.

Сейчас также активно строится центр социального обслуживания и проводится капитальный ремонт в доме культуры "Северный". Недавно было также достроено за счет бюджета города новое здание школы № 2044. Здание, расположенное на Долгопрудной аллее, планируют открыть к началу нового учебного года.

"Строители немного запоздали. Это связано с пандемией, со всеми ограничениями, но обещают закончить, чтобы вы 1 сентября уже в эту школу пошли. Она, в принципе, вся готова. Идет оформление документации, пусконаладочные работы", – рассказал мэр.

Глава города добавил, что новое здание школы является самым большим и современным в районе Северном. По его словам, в ней расположены два спортивных зала, актовый зал, библиотека, кабинеты труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства и природы, иностранного языка, а также игровые для групп продленного дня и студия хореографии.

Также в здании предусмотрены кабинеты для изучения иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, технического черчения и рисования, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами.

Помимо этого, для детей оборудовали помещения для занятий музыкой, пением и специальные помещения для дополнительного образования. В частности, дети будут посещать уроки по юннатско-биологической деятельности, изобразительному искусству, фотокиностудии, 3D-моделированию, прототипированию и робототехнике.

Всего за последние три года для района, где проживают около 38,7 тысячи граждан, были построены три новые школы, пять детских садов, детско-взрослая поликлиника, подстанция скорой помощи, центр современного пятиборья, а также образованы заказники "Долгие пруды" и "Северный". Параллельно с этим для жителей благоустроили более 50 дворов, бульваров, скверов и зеленых территорий.

