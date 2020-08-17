Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Двухэтажное здание площадью около трех тысяч квадратных метров разместится по адресу улица Грина, владение 1, корпус 3. Оно будет облицовано кирпичом бежевого оттенка, а декоративные элементы выполнят из светло-серого фибробетона.

Внутри центра разместится концертный зал на 300 человек, студии и помещения для кружков. Комплекс будет адаптирован в том числе для маломобильных граждан.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здание будет иметь прямоугольную форму. Нижний этаж будет практически полностью застеклен.

Ранее сообщалось, что культурно-досуговый центр в стиле модернизм общей площадью около 5,6 тысячи квадратных метров планируют возвести в московском районе Бирюлево Западное.

Центр визуально напомнит музей современного искусства "Гараж" в Парке Горького, находящийся в здании бывшего советского ресторана "Времена года". Основные цвета планируют разбавить деталями графитового оттенка. На фасадах предусмотрят места под вывески и афиши с подсветкой.

