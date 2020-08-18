Собянин утвердил наименования семи строящихся станций БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил наименования семи строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Как отмечается, строящиеся станции получат одинаковые наименования с существующими пересадочными станциями радиальных линий.

"Такое решение облегчит навигацию пассажиров и соответствует традициям наименования пересадочных узлов метро. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы говорится, что наименования получили следующие строящиеся станции БКЛ: "Текстильщики", "Печатники", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково".

"Кроме того, двум строящимся станциям Люблинско-Дмитровской линии метро присвоены наименования: "Лианозово" – расположена вблизи пересечения Дмитровского шоссе и Лианозовского проезда; "Физтех" – расположена вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау", – говорится в сообщении.

Также в постановлении утверждается наименование нескольких станций московского метро, которые были открыты ранее (в частности, "Лефортово", "Филатов Луг" и другие).

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Москве построят три новых станции метро. На западном участке БКЛ от "Хорошевской" до "Карамышевской" появятся "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", а на северо-восточном отрезке – "Электрозаводская". Это 10 километров линий плюс еще одно депо.

Станцию "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади собираются открыть в следующем году. Через южный вестибюль с нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что проходку тоннелей на всем протяжении БКЛ должны закончить через год.

"Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют запустить в 2022 году. Первая станция расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая – вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".