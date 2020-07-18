Строительство станции "Рижская" БКЛ выполнили на 50%

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Строительство станции "Рижская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что сложность работ на данном участке заключаются в том, что они ведутся на очень большой глубине. Бочкарев сообщил, что сроки сдачи намечены на 2023 год.
Однако, по его словам, специалисты проанализируют варианты более раннего завершения строительства. Бочкарев сообщил, что в настоящий момент ведутся работы по сооружению тоннелей, а также по разработке грунта котлована для будущего вестибюля станции.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ, в которую входит станция "Рижская", планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проходку участка завершат к сентябрю 2020 года.
Станция "Рижская" станет частью одного из крупнейших ТПУ Москвы. Он свяжет между собой БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро и МЦД-2. Впоследствии в ТПУ войдут маршруты третьего и четвертого центральных диаметров.
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