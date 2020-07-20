На станции БКЛ "Электрозаводская" начался монтаж эскалаторов

16:28
Фото: stroi.mos.ru
Монтаж эскалаторов начался на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как отметил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, сейчас специалисты работают с крупными частями эскалатора для пересадки на одноименную действующую станцию радиальной линии, к монтажу эскалаторов наклонного хода к вестибюлю планируют приступить в августе.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов высоко оценил готовность станции.
"Платформенный участок, устройство верхнего строения пути и вестибюль находятся на завершающем этапе работ", – уточнил Кравцов.
Также он добавил, что над станционным комплексом приступили к возведению подземного паркинга, началась подготовка к благоустройству прилегающей территории.
Ранее при осмотре строительной площадки мэр столицы Сергей Собянин отметил, что строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро завершат до конца года.
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