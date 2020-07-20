На станции БКЛ "Электрозаводская" начался монтаж эскалаторов

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Монтаж эскалаторов начался на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, сейчас специалисты работают с крупными частями эскалатора для пересадки на одноименную действующую станцию радиальной линии, к монтажу эскалаторов наклонного хода к вестибюлю планируют приступить в августе.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов высоко оценил готовность станции.

"Платформенный участок, устройство верхнего строения пути и вестибюль находятся на завершающем этапе работ", – уточнил Кравцов.

Также он добавил, что над станционным комплексом приступили к возведению подземного паркинга, началась подготовка к благоустройству прилегающей территории.

Ранее при осмотре строительной площадки мэр столицы Сергей Собянин отметил, что строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро завершат до конца года.