Ремонт стартовал на станции "Тучково" Белорусского направления МЖД

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Ремонтные работы стартовали на станции "Тучково" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом передает пресс-служба ЦППК.

В компании пояснили, что во время проведения работ на станции поменяют брусчатку на новую, заменят дефектные плиты и отремонтируют блоки островной платформы. Кроме того, для удобства граждан будут установлены новые скамейки и урны. Также вместо старого освещения появятся новые светодиодные фонари.

"Перед входом на платформу для маломобильных граждан будет уложена тактильная плитка, вдоль ж/д путей в местах посадки и высадки пассажиров появится шуцлиния (линия безопасности)", – добавили в пресс-службе.

Помимо прочего, на платформах появится обновленная навигация.

По данным ЦППК, ремонт станции проводится в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству. Согласно проекту, все станции будут приведены к единому стандарту.

Ранее стало известно о благоустройстве территории возле четырех новых станций метро. Работы проведут возле остановок "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения", "Петровский парк" и "Лесопарковая".