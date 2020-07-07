Территории возле четырех новых станций метро благоустроят

07:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
До конца года в столице благоустроят территории возле четырех новых станций метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы пройдут возле станций Большой кольцевой линии "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Петровский парк", а также в районе "Лесопарковой" Бутовской линии.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, все эти станции расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживает около 500 тысяч человек. Помимо этого, в районе "Электрозаводской" и "Улицы Народного Ополчения" находятся промышленные предприятия. Общая проходимость четырех станций составит более 80 тысяч человек в час.
Заммэра отметил, что возле станций создадут комфортные пешеходные маршруты от жилых застроек и предприятий.
"Например, в районе "Лесопарковой" появятся новые освещенные тротуары. Возле станции "Петровский парк" запланирована реставрация исторических лестниц, также будет обустроена площадь перед стадионом, где горожане смогут ожидать автобусы, которые едут от метро в другие районы Северного административного округа", – сообщил Бирюков.
Всего в рамках работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности новых станций планируется отремонтировать и заменить покрытие проезжей части площадью 65,3 тысячи квадратных метров. Для автомобилистов организуют удобные парковки.
Запланированы и работы по устройству и ремонту тротуаров. Возле станций заменят асфальт и уложат гранитную плитку, разобьют газоны и проложат дорожки в местах так называемых народных троп. На территории появится более 450 фонарей и уличных торшеров, причем старые объекты освещения заменят на новые.
Организуют на территории три современных остановочных павильона, а также более 200 лавочек, урн и других малых архитектурных форм.
Ранее заммэра сообщил, что цветники общей площадью около 500 тысяч квадратных метров украсят Москву этим летом. Всего к сезону, по словам Бирюкова, было подготовлено более 52 миллионов цветов.
"Это наш город": Москву украсят более 52 миллионов цветов
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