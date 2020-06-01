В Москве стало меньше возгораний сухой травы

10:34
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Возгораний сухой травы в этом году стало меньше на территории Москвы, сообщил заммэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
По его словам, показатель уменьшился на 40%. Всего зарегистрировано 266 таких случаев вместо 458 в прошлом году. Как отметил Бирюков, 80% из них приходятся на ТиНАО.
Он рассказал, что перед летним сезоном городские власти приняли меры для профилактики и предотвращения природных пожаров. В марте и апреле прошла опашка всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. Лесопарковые и лесные зоны расчистили от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Устроены подъездные пути к водоемам для забора воды автомобильной и авиационной техникой, оборудованы вертолетные площадки.
Заммэра уточнил, что для защиты от пожаров в ТиНАО работают 11 пожарных частей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники. С 1 мая расчеты быстрого реагирования пожарно-спасательного центра Москвы ежедневно патрулируют территории и лесопарковые зоны округа.
В ТиНАО подготовлены 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним. Дополнительно для тушения пожаров в округе созданы отряды поливомоечной техники.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что экипажи Московского авиационного центра приступили к патрулированию местности с воздуха. С конца апреля экипажи провели 52 воздушных разведки, в ходе которых обнаружили три очага возгорания в ТиНАО. Пожарные службы оперативно их ликвидировали.
Заммэра напомнил, что основная причина природных пожаров – несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому особое внимание уделяется разъяснительной работе с населением, пояснил он.
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в Центральной России прогнозируется очень жаркое лето. Он предупредил о возможном возникновении торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Однако, по утверждению Чуприяна, они будут не такими масштабными, как в 2010 году. Сейчас в стране лучше готовы к температурным рискам, добавил первый замглавы МЧС.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уточнили, что в столичном регионе экстремальная жара ожидается в июне и июле. Днем воздух может прогреваться до 30 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. Он объяснил, что речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Климатологи уже предполагают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным, отметил Вильфанд.
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