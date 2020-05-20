30 человек спасено сотрудниками МЧС с начала мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС с начала мая спасли 30 человек в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления министерства.

За три недели месяца в Москве случилось более 300 пожаров – на 30 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего их произошло в жилом секторе.

Главное управление МЧС РФ по столице продолжает профилактическую работу. В мае проведено порядка 1 500 рейдов по частному сектору и 5 000 неэксплуатируемых зданий, свыше 8 500 тысяч обходов мест жительства социально неадаптированных граждан. Организовано свыше 30 тысяч инструктажей с охватом порядка 65 тысяч человек.

Согласно статистике, возгорания чаще всего происходят из-за неосторожного обращения с огнем, из-за неисправности электрооборудования, неосторожности при курении, в том числе на балконах. Зачастую они загромождены вещами и лишними в доме предметами, которые легко воспламеняются в результате попадания на них непотушенных окурков.

В конце апреля глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил ужесточить наказание виновных в лесных пожарах. Он отметил, что за последние пять лет они происходят в одних и тех же регионах.

По словам Зиничева, это говорит либо о высоком уровне сознательных поджогов, либо о плохой работе местных властей. Он считает, что к работе по выявлению виновных в распространении лесных пожаров нужно привлечь сотрудников МВД РФ и Росгвардии.